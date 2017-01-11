|
Мемориал Гранаткина (U-18). Беларусь против России
12.01.2017 09:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мемориал Гранаткина (U-18)
Группа B
Беларусь U-18 – Россия U-18
12 января, 19.00
Латвия U-18 – Индия U-18
12 января, 16.30
Положение команд: Россия – 6 очков (2 матча), Индия – 3 (2), Латвия – 1 (2), Беларусь – 1 (2).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мемориал Гранаткина (U-18) Группа B Беларусь U-18 – Россия U-18 12 января, 19.00 Латвия U-18 – Индия U-18 12 января, 16.30 Положение команд: Россия – 6 очков (2 матча), Индия – 3 (2),...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии