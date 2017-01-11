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Мемориал Гранаткина (U-18). Беларусь против России

12.01.2017 09:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Мемориал Гранаткина (U-18)

Группа B

Беларусь U-18 – Россия U-18

12 января, 19.00

Латвия U-18 – Индия U-18

12 января, 16.30

Положение команд: Россия – 6 очков (2 матча), Индия – 3 (2), Латвия – 1 (2), Беларусь – 1 (2).

 
 
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Мемориал Гранаткина (U-18) Группа B Беларусь U-18 – Россия U-18 12 января, 19.00 Латвия U-18 – Индия U-18 12 января, 16.30 Положение команд: Россия – 6 очков (2 матча), Индия – 3 (2),...

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