﻿ Анатолий Капский: «Хочу знать и видеть, что, когда Ермакович уедет в другой достойный клуб, его заменит Алексей Бага». 21.by
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Анатолий Капский: «Хочу знать и видеть, что, когда Ермакович уедет в другой достойный клуб, его заменит Алексей Бага»

12.01.2017 11:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель БАТЭ Анатолий Капский рассказал о том, что не каждый белорусский тренер способен работать в клубе.

«Есть очень много хороших тренеров-белорусов, но в нашей команде не каждый сможет работать. Теплые чувства питаю к Александру Седневу, Владимиру Журавлю. Но тренеру очень сложно прийти в БАТЭ со стороны. Я от души желаю Виктору Гончаренко успеха в российской премьер-лиге. Но даже если бы у него появилась возможность вернуться в Беларусь, нашим тренером остался бы Ермакович.

Хочу, чтобы такой же потенциал нарабатывал ассистент Ермаковича Алексей Бага. Верю, следующим тренером команды будет кто-то из нашего штаба. Но для этого надо соответствовать.

Когда Гончаренко ассистировал Игорю Криушенко, я четко знал, что следующим тренером станет Виктор Михайлович. Вот и сейчас хочу знать и видеть, что, когда Ермакович уедет в другой достойный клуб, его заменит Алексей Анатольевич. Однако это зависит не только от меня – и от Баги, и от успехов команды. Будет она играть классно и многого достигать, тогда и придет время для Ермаковича попробовать себя в более сильном чемпионате. Считаю, тренеры БАТЭ – лучшие в стране», – сказал Капский.

 
 
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Председатель БАТЭ Анатолий Капский рассказал о том, что не каждый белорусский тренер способен работать в клубе.

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