МОК после перепроверки допинг-проб аннулировал результаты восьми спортсменов, выступавших на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, включая трех обладателей золотых медалей, в связи с нарушением антидопинговых правил.

Китайские тяжелоатлетки Цао Лэй (весовая категория до 75 кг), Чэнь Сеся (до 48 кг) и Лю Чуньхун (до 69 кг) были лишены золотых медалей Олимпиады-2008 в Пекине.

Все они были уличены в применении стимулятора гормона роста GHRP-2 и его метаболита GHRP-2 M2.

Также МОК аннулировал результаты белорусской толкательницы ядра Надежды Остапчук (бронза ОИ-2008), белорусской метательницы молота Дарьи Пчельник (4-е место ОИ-2008), турецкой тяжелоатлетки Сибель Шимшек (4-е место ОИ-2012), азербайджанского тяжелоатлета Интигама Заирова (6-е место ОИ-2012) и армянского тяжелоатлета Норайра Варданяна (11-е место ОИ-2012).

Ранее МОК провел две волны перепроверок допинг-проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012). Всего было перепроверено 1243 пробы, 98 из которых (60 пекинских и 38 лондонских) оказались положительными.