﻿ «Хэбэй Форчун» купил игрока сборной Китая за рекордные 20,4 млн евро. Его рыночная стоимость – 475 тысяч евро. 21.by
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«Хэбэй Форчун» купил игрока сборной Китая за рекордные 20,4 млн евро. Его рыночная стоимость – 475 тысяч евро

12.01.2017 23:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник сборной Китая Чжан Чэндун перешел из «Бейцзин Гоань» в «Хэбэй Чайна Форчун» за 20,4 миллиона евро. 

27-летний хавбек стал самым дорогим футболистом в истории Китая, сообщает Transfermarkt China. 

Рыночная стоимость Чжан Чэндуна, согласно данным источника, составляет всего 475 тысяч евро. Таким образом, трансферная стоимость игрока оказалась почти в 43 раза выше рыночной.

Ранее самым дорогим китайским футболистом был защитник Цзинь Янъян, которого прошлой зимой также купил «Хэбэй Чайна Форчун» (10,8 миллиона евро). 

Чжан Чэндун раньше играл в Европе. В 2009 году он переехал из Китая в Португалию, где в высшем дивизионе выступал за «Лейрию» и «Бейра-Мар». Во второй немецкой бундеслиге он играл за «Айнтрахт» из Брауншвейга, а когда на правах аренды переехал в испанский «Райо Вальекано», то провел в примере на поле всего 9 минут.

 
 
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Полузащитник сборной Китая Чжан Чэндун перешел из «Бейцзин Гоань» в «Хэбэй Чайна Форчун» за 20,4 миллиона евро.

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