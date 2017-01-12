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Белорусская толкательница ядра Остапчук лишилась медали ОИ-2008

12.01.2017 20:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв – Sputnik. Международный олимпийский комитет после перепроверки допинг-проб аннулировал результаты двух белорусских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, – толкательницы ядра Надежды Остапчук и метательницы молота Дарьи Пчельник.

Белорусская толкательница ядра Остапчук лишилась медали ОИ-2008
© Sputnik Павел Петров
МОК отобрал медали Пекина-2008 у двух тяжелоатлетов Беларуси

Среди попавших под санкции восемь атлетов, в том числе три обладателя золотых медалей. 

Китайские тяжелоатлетки Цао Лэй (весовая категория до 75 кг), Чэнь Сеся (до 48 кг) и Лю Чуньхун (до 69 кг) были лишены золотых медалей Олимпиады-2008 в Пекине. Все они были уличены в применении стимулятора гормона роста GHRP-2 и его метаболита GHRP-2 M2.

Также МОК аннулировал результаты белорусской толкательницы ядра Надежды Остапчук (бронза ОИ-2008), белорусской метательницы молота Дарьи Пчельник (4-е место ОИ-2008), турецкой тяжелоатлетки Сибель Шимшек (4-е место ОИ-2012), азербайджанского тяжелоатлета Интигама Заирова (6-е место ОИ-2012) и армянского тяжелоатлета Норайра Варданяна (11-е место ОИ-2012).

Ранее МОК провел две волны перепроверок допинг-проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012). Всего было перепроверено 1243 пробы, 98 из которых (60 пекинских и 38 лондонских) оказались положительными.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди попавших под санкции восемь спортсменов, в том числе три обладателя золотых медалей.

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