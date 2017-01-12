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Экстренное заседание IBU по докладу Макларена пройдет 21 января в Антхольце

13.01.2017 16:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экстренное заседание исполнительного комитета IBU по докладу Ричарда Макларена пройдет 21 января в итальянском Антхольце.

C 19 по 22 января в Антхольце также состоится 6-й этап Кубка мира.

Напомним, что в докладе Макларена был упомянут 31 российский биатлонист, двое из которых уже временно отстранены, а по остальным 29 ведется расследование.

 
 
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Экстренное заседание исполнительного комитета IBU по докладу Ричарда Макларена пройдет 21 января в итальянском Антхольце.

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