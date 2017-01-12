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КХЛ. Андрей Костицын набрал 8 очков в последних пяти матчах
13.01.2017 20:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» уступил «Сочи» (1:2 Б).
В составе победителей заброшенной шайбой отличился белорусский форвард Андрей Костицын.
Таким образом, в последних пяти матчах Костицын набрал 8 (3+5) очков. Хоккеист является лучшим бомбардиром «Сочи».
Подробную статистику Кокстицына смотрите
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» уступил «Сочи» (1:2 Б).
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