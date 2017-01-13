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Николаев выиграл 11-й этап "Дакара", Василевский удержал рекорд МАЗа

14.01.2017 09:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 янв — Sputnik. Экипаж российской команды "КАМАЗ-МАСТЕР" Эдуарда Николаева выиграл в зачете грузовиков 11-й этап ралли-рейда "Дакар", который прошел на территории Аргентины.

КамАЗ Николаева преодолел спецучасток за три часа 56 минут и 47 секунд. Вторым, в 52 секундах, финишировал экипаж аргентинца Федерико Виллагры на Iveco. Третье место занял еще один российский экипаж, Айрата Мардеева.

Николаев выиграл 11-й этап "Дакара", Василевский удержал рекорд МАЗа
© Фото: МАЗ
КамАЗ Николаева выиграл 10-й этап "Дакара", два МАЗа – в ТОП-6

Лучшим из белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" вновь стал экипаж Александра Василевского, финишировавший десятым. МАЗ Сергея Вязовича завершил этап 18-м. Алексей Вишневский на прошлом этапе столкнулся с техническими проблемами и не был отмечен в финишном протоколе, однако был допущен на старт 11-го этапа и завершил его на 16-м месте.

Итоговый зачет грузовиков после предпоследнего этапа ралли возглавляет экипаж Николаева, вторую строчку занимает КамАЗ Сотникова, не третьем месте — Iveco Жерара де Роя. МАЗ Василевского удерживает рекорд команды за все шесть лет выступления в "Дакаре" — шестое место в зачете. Вязович сохраняет за собой 13-е место, Вишневский занимает 19-ю позицию.

В зачете внедорожников первые три места занимают три французских экипажа команды Peugeot: на первом Стефан Петерансель, чуть более пяти с половиной минут ему уступает Себастьян Леб, в получасе от лидера — Сириль Депре.

В зачете мотоциклов лидер — британец Сэм Сандерденд на KTM, на второй позиции — австриец Маттиас Уокнер, третье место у испанца Жерара Фарреса Гуэлла. Зачет квадроциклов возглавляет россиянин Сергей Карякин, на втором месте — чилиец Игнасио Касаль, третий — аргентинец Пабло Копетти.

12-й, заключительный этап "Дакара-2017" стартует в субботу из аргентинского города Рио Куарто и завершится в столице страны, Буэнос-Айресе. Спецучасток составит всего 64 километра.

 
Теги: Минск
 
 
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Экипаж Вязовича находится на 13-м месте в итоговом зачете, МАЗ Вишневского – 19-й.

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