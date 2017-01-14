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Финиш "Дакара": "МАЗ-СПОРТавто" обновила свой рекорд

14.01.2017 20:40 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 янв — Sputnik. Экипаж КамАЗа Эдуарда Николаева выиграл ралли-рейд "Дакар-2017" в зачете грузовиков, свидетельствуют официальные данные организаторов гонки, которая проходила со 2 по 14 января по территориям Боливии, Парагвая и Аргентины.

Финиш "Дакара": "МАЗ-СПОРТавто" обновила свой рекорд
© Sputnik/ Антон Климко
Николаев выиграл 11-й этап "Дакара", Василевский удержал рекорд МАЗа

Финальный, 64-километровый спецучасток, экипаж Николаева преодолел за 34 минуты и 35 секунд. Вторым финишировал КамАз Дмитрия Сотникова, третьим — Iveco голландца Жерара де Роя. Лучшим из команды "МАЗ-СПОРТавто" стал экипаж Александра Василевского — он финишировал девятым. Сергей Вязович финишировал 13-м, Алексей Вишневский — 21-м.

Второе место в "грузовом" зачете занял КамАЗ Сотникова, третье — экипаж де Роя на Iveco.

"МАЗ-СПОРТавто" обновила свой рекорд в "Дакаре" — экипаж Василевского занял итоговое шестое место, что стало лучшим с 2015 года, когда МАЗ Василевского замкнул десятку лучших. Экипаж Вязовича в итоге стал 13-м, МАЗ Вишневского занял 21 место.

Победу в "Дакаре" — уже в 13-й раз — одержал в зачете внедорожников француз Стефан Петерансель из команды Peugeot. Его напарник, Себастьян Леб, занял второе место, замкнул ТОП-3 еще один пилот французской команды — Сириль Депре.

В зачете мотоциклов борьбу за "золотого бедуина" впервые в карьере одержал британец Сэм Сандерленд, второе место — у австрийца Маттиаса Уолкнера, третье — у испанца Жерар Фарреса Гуэля. Лидером зачета квадроциклистов стал Сергей Карякин, вторым стал чилиец Игнасио Касаль, тройку лучших замкнул аргентинец Себастьян Копетти.

 
Теги: Минск
 
 
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МАЗ Александра Василевского в итогом зачете грузовиков находится на шестом месте – это лучший результат белорусской команды за всю историю выступлений в...

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