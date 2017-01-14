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Домрачева не примет участия в гонке преследования
15.01.2017 16:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
15 января на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге пройдет женская гонка преследования.
Дарья Домрачева не выйдет на старт. О причинах такого решения не сообщается.
Начало гонки – в 16.45.
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15 января на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге пройдет женская гонка преследования.
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