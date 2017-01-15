|
Исполком АБФФ утвердит Совет клубов, в функции которого войдет определение цифрового календаря и официального мяча
16.01.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
20 января состоится заседание исполкома АБФФ, на котором будет утвержден Совет клубов, состоящий из представителей 16 клубов высшей лиги. Предполагается, что председательствовать в Совете будет поочередно каждый клуб.
В функции Совета войдет определение цифрового календаря и официального мяча. Также Совет правомочен будет вырабатывать предложения к регламентирующим документам по проведению чемпионата.
Совет будет собираться по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Также в положении говорится о том, что члены Совета не вправе разглашать ход обсуждения вопросов и результаты голосования по принятым вопросам, если Совет не примет иное решение.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь (
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполком АБФФ утвердит Совет клубов, в функции которого войдет определение цифрового календаря и официального мяча
20 января состоится заседание исполкома АБФФ, на котором будет утвержден Совет клубов, состоящий из представителей 16 клубов высшей лиги.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии