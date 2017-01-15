20 января состоится заседание исполкома АБФФ, на котором будет утвержден Совет клубов, состоящий из представителей 16 клубов высшей лиги. Предполагается, что председательствовать в Совете будет поочередно каждый клуб.

В функции Совета войдет определение цифрового календаря и официального мяча. Также Совет правомочен будет вырабатывать предложения к регламентирующим документам по проведению чемпионата.

Совет будет собираться по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Также в положении говорится о том, что члены Совета не вправе разглашать ход обсуждения вопросов и результаты голосования по принятым вопросам, если Совет не примет иное решение.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь ( 1 , 2 , 3 ).