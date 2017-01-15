﻿ Исполком АБФФ утвердит Совет клубов, в функции которого войдет определение цифрового календаря и официального мяча. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Исполком АБФФ утвердит Совет клубов, в функции которого войдет определение цифрового календаря и официального мяча

16.01.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

20 января состоится заседание исполкома АБФФ, на котором будет утвержден Совет клубов, состоящий из представителей 16 клубов высшей лиги. Предполагается, что председательствовать в Совете будет поочередно каждый клуб.

В функции Совета войдет определение цифрового календаря и официального мяча. Также Совет правомочен будет вырабатывать предложения к регламентирующим документам по проведению чемпионата.

Совет будет собираться по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Также в положении говорится о том, что члены Совета не вправе разглашать ход обсуждения вопросов и результаты голосования по принятым вопросам, если Совет не примет иное решение.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь (1, 2, 3).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 января состоится заседание исполкома АБФФ, на котором будет утвержден Совет клубов, состоящий из представителей 16 клубов высшей лиги.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Леонид Кучук: «Работать в Украине почетно для любого тренера»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика