﻿ Андрей Сакович: «Хотелось бы иметь постоянную игровую практику. Хочу доказать, что могу играть в таком клубе, как «Шахтер». 21.by
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Андрей Сакович: «Хотелось бы иметь постоянную игровую практику. Хочу доказать, что могу играть в таком клубе, как «Шахтер»

16.01.2017 18:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новичок «Шахтера» Андрей Сакович поделился эмоциями после подписания контракта с «Шахтером».

— Как освоился в коллективе?

— Нормально. Я уже был знаком с главным тренером по совместной работе в «Гомеле», ребят некоторых знал: Илью Алексиевича, Вову Бушму. Вова, как старший товарищ, помогает. Постепенно осваиваюсь.

— Как поступило предложение перейти в «Шахтер»?

— Позвонил Олег Михайлович Кубарев и сказал, что хочет видеть меня в команде. Конечно же, я дал свое согласие на переход.

— Конкуренция с Бушмой не смущает?

— Считаю, что она пойдет мне на пользу. У Вовы большой опыт выступлений на высоком уровне и я могу многому у него научиться. Буду стараться проявлять себя на каждой тренировке. А кому играть – решать главному тренеру.

— Какие задачи ставишь на сезон лично перед собой?

— Конечно, хотелось бы иметь постоянную игровую практику. Здесь все зависит от работы на тренировках и от того, как я воспользуюсь предоставленными шансами. Хочу доказать, что могу играть в таком клубе, как «Шахтер», – сказал Сакович.

 
Теги: Гомель
 
 
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Новичок «Шахтера» Андрей Сакович поделился эмоциями после подписания контракта с «Шахтером».

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