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Андрей Сакович: «Хотелось бы иметь постоянную игровую практику. Хочу доказать, что могу играть в таком клубе, как «Шахтер»
16.01.2017 18:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Новичок «Шахтера» Андрей Сакович поделился эмоциями после подписания контракта с «Шахтером».
— Как освоился в коллективе?
— Нормально. Я уже был знаком с главным тренером по совместной работе в «Гомеле», ребят некоторых знал: Илью Алексиевича, Вову Бушму. Вова, как старший товарищ, помогает. Постепенно осваиваюсь.
— Как поступило предложение перейти в «Шахтер»?
— Позвонил Олег Михайлович Кубарев и сказал, что хочет видеть меня в команде. Конечно же, я дал свое согласие на переход.
— Конкуренция с Бушмой не смущает?
— Считаю, что она пойдет мне на пользу. У Вовы большой опыт выступлений на высоком уровне и я могу многому у него научиться. Буду стараться проявлять себя на каждой тренировке. А кому играть – решать главному тренеру.
— Какие задачи ставишь на сезон лично перед собой?
— Конечно, хотелось бы иметь постоянную игровую практику. Здесь все зависит от работы на тренировках и от того, как я воспользуюсь предоставленными шансами. Хочу доказать, что могу играть в таком клубе, как «Шахтер», – сказал Сакович.
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Андрей Сакович: «Хотелось бы иметь постоянную игровую практику. Хочу доказать, что могу играть в таком клубе, как «Шахтер»
Новичок «Шахтера» Андрей Сакович поделился эмоциями после подписания контракта с «Шахтером».
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