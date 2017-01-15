Новичок «Шахтера» Андрей Сакович поделился эмоциями после подписания контракта с «Шахтером».

— Как освоился в коллективе?

— Нормально. Я уже был знаком с главным тренером по совместной работе в «Гомеле», ребят некоторых знал: Илью Алексиевича, Вову Бушму. Вова, как старший товарищ, помогает. Постепенно осваиваюсь.

— Как поступило предложение перейти в «Шахтер»?

— Позвонил Олег Михайлович Кубарев и сказал, что хочет видеть меня в команде. Конечно же, я дал свое согласие на переход.

— Конкуренция с Бушмой не смущает?

— Считаю, что она пойдет мне на пользу. У Вовы большой опыт выступлений на высоком уровне и я могу многому у него научиться. Буду стараться проявлять себя на каждой тренировке. А кому играть – решать главному тренеру.

— Какие задачи ставишь на сезон лично перед собой?

— Конечно, хотелось бы иметь постоянную игровую практику. Здесь все зависит от работы на тренировках и от того, как я воспользуюсь предоставленными шансами. Хочу доказать, что могу играть в таком клубе, как «Шахтер», – сказал Сакович.