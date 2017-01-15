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Сакович подписал двухлетний контракт с «Шахтером»

16.01.2017 18:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер Андрей Сакович подписал контракт с «Шахтером». Соглашение рассчитано на два года.

Прошлый сезон 24-летний вратарь провел в «Лиде», сыграл в 13 матчах первой лиги.

Ранее выступал в «Гомеле».

Подробная статистика Саковича здесь.

 
Теги: Гомель
 
 
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Голкипер Андрей Сакович подписал контракт с «Шахтером».

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