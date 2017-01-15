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Сакович подписал двухлетний контракт с «Шахтером»
16.01.2017 18:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер Андрей Сакович подписал контракт с «Шахтером». Соглашение рассчитано на два года.
Прошлый сезон 24-летний вратарь провел в «Лиде», сыграл в 13 матчах первой лиги.
Ранее выступал в «Гомеле».
Подробная статистика Саковича
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Голкипер Андрей Сакович подписал контракт с «Шахтером».
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