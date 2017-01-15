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Олехнович перешел в «Шахтер»
16.01.2017 18:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Эдгар Олехнович перешел из БАТЭ в «Шахтер».
Олехнович перешел в БАТЭ в конце 2009-го из брестского «Динамо» и за последующие семь сезонов провел за борисовскую команду 199 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 15 результативных передач.
Подробная статистика Олехновича
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Полузащитник Эдгар Олехнович перешел из БАТЭ в «Шахтер».
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