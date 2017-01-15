Полузащитник Эдгар Олехнович перешел из БАТЭ в «Шахтер».

Олехнович перешел в БАТЭ в конце 2009-го из брестского «Динамо» и за последующие семь сезонов провел за борисовскую команду 199 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 15 результативных передач.

Подробная статистика Олехновича здесь .