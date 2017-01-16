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Футбол: в Китае ужесточили лимит на легионеров
16.01.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв — Sputnik. Китайская футбольная ассоциация (CFA) официально ужесточила лимит на легионеров в чемпионате страны, сообщается на
© REUTERS Kim Kyung-Hoon
Решение было принято накануне на совместном совете китайской ассоциации и представителей клубов местной суперлиги.
В релизе федерации отмечается, что поправки к ужесточению лимита приняты в рамках реализации китайской реформы и на благо местного футбола.
"Данное решение было принято на благо общего развития китайского футбола. Это способствует выращиванию китайских местных игроков, способствует повышению национального уровня, поддержанию профессиональной лиги и стабильному устойчивому развитию", — говорится в заявлении CFA.
Кроме того, китайские клубы должны включать в заявку на игру как минимум двух китайских футболистов в возрасте до 23 лет, один из которых должен выходить в основном составе. При этом иностранцев в заявке одной команды может быть по-прежнему не более пяти, однако на поле одновременно в одном матче можно выпустить только троих из них. В прошлом сезоне действовало правило четырех легионеров на поле — троих иностранцев и одного азиатского игрока.
В последнее время китайские клубы провели ряд громких трансферов, приобретя известных футболистов за большие деньги. В частности, в Китай переехали экс-игроки санкт-петербургского "Зенита" Халк и Аксель Витсель, Оскар ("Челси"), Карлос Тевес ("Ювентус" и "МЮ").
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Новыми правилами также определено, что клубы должны будут выпускать в стартовом составе китайского игрока в возрасте до 23 лет.
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