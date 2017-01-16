МИНСК, 16 янв — Sputnik. Китайская футбольная ассоциация (CFA) официально ужесточила лимит на легионеров в чемпионате страны, сообщается на сайте организации .

Решение было принято накануне на совместном совете китайской ассоциации и представителей клубов местной суперлиги.

В релизе федерации отмечается, что поправки к ужесточению лимита приняты в рамках реализации китайской реформы и на благо местного футбола.

"Данное решение было принято на благо общего развития китайского футбола. Это способствует выращиванию китайских местных игроков, способствует повышению национального уровня, поддержанию профессиональной лиги и стабильному устойчивому развитию", — говорится в заявлении CFA.

Кроме того, китайские клубы должны включать в заявку на игру как минимум двух китайских футболистов в возрасте до 23 лет, один из которых должен выходить в основном составе. При этом иностранцев в заявке одной команды может быть по-прежнему не более пяти, однако на поле одновременно в одном матче можно выпустить только троих из них. В прошлом сезоне действовало правило четырех легионеров на поле — троих иностранцев и одного азиатского игрока.

В последнее время китайские клубы провели ряд громких трансферов, приобретя известных футболистов за большие деньги. В частности, в Китай переехали экс-игроки санкт-петербургского "Зенита" Халк и Аксель Витсель, Оскар ("Челси"), Карлос Тевес ("Ювентус" и "МЮ").