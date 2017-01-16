﻿ Сергей Ковальчук: «Тяжело вести переговоры с некоторыми белорусскими игроками. Большинство из них не очень адекватно оценивали себя в плане запрашиваемых зарплат». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сергей Ковальчук: «Тяжело вести переговоры с некоторыми белорусскими игроками. Большинство из них не очень адекватно оценивали себя в плане запрашиваемых зарплат»

17.01.2017 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал о трудностях в переговорах с большинством белорусских футболистов.

– Прошлый сезон еще не закончился, а мы уже начали разрабатывать трансферную политику клуба на 2017 год. Обсуждали стратегию развития с Владимиром Журавелем и руководством. Определились с игроками, которые останутся в команде, и выбрали позиции, нуждающиеся в усилении. Этот процесс длился довольно долго и, в конце концов, мы пришли к общему мнению. К сожалению, не все из задуманного удалось реализовать, но в целом нынешней зимой клуб сработал неплохо.

Удивительно, но было довольно тяжело вести переговоры с некоторыми белорусскими игроками. Большинство из них не очень адекватно оценивали себя в плане запрашиваемых зарплат, поэтому мы брали людей, которые именно сейчас готовы нам помочь. Эти футболисты без всяких подковерных игр дали согласие на переход в «Динамо-Брест».

Мы подписали контракты с игроками, которые реально хотят решать серьезные задачи. Причем мы не предлагали никому из них однолетние контракты. Со всеми новичками заключены долгосрочные соглашения с перспективой на будущее, – сказал Ковальчук.

Полное интервью с Сергеем Ковальчуком можно прочитать в блоге «Оршанский вокзал» на Tribuna.com.

«Не считаю, что мы подписали второсортных футболистов». Брестское «Динамо» готовится к борьбе за Лигу Европы

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал о трудностях в переговорах с большинством белорусских футболистов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Федор Смолов: «С нашей сборной требуют как с одной из футбольных сверхдержав, хотя мы объективно ей не являемся»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика