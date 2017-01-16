Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал о трудностях в переговорах с большинством белорусских футболистов.

– Прошлый сезон еще не закончился, а мы уже начали разрабатывать трансферную политику клуба на 2017 год. Обсуждали стратегию развития с Владимиром Журавелем и руководством. Определились с игроками, которые останутся в команде, и выбрали позиции, нуждающиеся в усилении. Этот процесс длился довольно долго и, в конце концов, мы пришли к общему мнению. К сожалению, не все из задуманного удалось реализовать, но в целом нынешней зимой клуб сработал неплохо.

Удивительно, но было довольно тяжело вести переговоры с некоторыми белорусскими игроками. Большинство из них не очень адекватно оценивали себя в плане запрашиваемых зарплат, поэтому мы брали людей, которые именно сейчас готовы нам помочь. Эти футболисты без всяких подковерных игр дали согласие на переход в «Динамо-Брест».

Мы подписали контракты с игроками, которые реально хотят решать серьезные задачи. Причем мы не предлагали никому из них однолетние контракты. Со всеми новичками заключены долгосрочные соглашения с перспективой на будущее, – сказал Ковальчук.

Полное интервью с Сергеем Ковальчуком можно прочитать в блоге «Оршанский вокзал» на Tribuna.com.

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