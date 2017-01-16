Анатолий Байдачный прокомментировал информацию о его возможном назначении на пост главного тренера сборной Беларуси.

– Сборная Беларуси? Ничего не могу вам ответить. Позвоните дня через два-три – может, будет какая-нибудь информация. Сейчас мне нечего сказать, – сообщил Байдачный корреспонденту Tribuna.com.