﻿ Анатолий Байдачный: «Сборная Беларуси? Ничего не могу вам ответить. Позвоните дня через два-три». 21.by
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Анатолий Байдачный: «Сборная Беларуси? Ничего не могу вам ответить. Позвоните дня через два-три»

17.01.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Анатолий Байдачный прокомментировал информацию о его возможном назначении на пост главного тренера сборной Беларуси.

– Сборная Беларуси? Ничего не могу вам ответить. Позвоните дня через два-три – может, будет какая-нибудь информация. Сейчас мне нечего сказать, – сообщил Байдачный корреспонденту Tribuna.com.

 
 
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Анатолий Байдачный прокомментировал информацию о его возможном назначении на пост главного тренера сборной Беларуси.

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