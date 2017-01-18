25-летний французский голкипер брестского «Динамо» Жереми Малерб поделился знаниями о Беларуси и признался, что ничего не слышал о реке Березине, на которой в 1812 году была разбита армия Наполеона.

– С чем у французов ассоциируется Беларусь?

– Это надо спрашивать. У каждого свои знания. В основном, наверное, с БАТЭ. Какая информация была у меня? Ну... Был в курсе, что страна не входит в Евросоюз. И находится напротив России.

– Наши с французами сражались в Борисове, стоящем на Березине. Правда, что во Франции название этой реки стало именем нарицательным?

– Впервые слышу. Как, Бере...? Может быть, но мне об этом ничего не известно, – сказал Малерб.