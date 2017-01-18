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Продажи билетов на Гран-при России стартовали за 101 день до гонки
19.01.2017 12:36 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв — Sputnik. Продажи билетов на Гран-при "Формулы-1" в России стартовали в четверг, говорится в пресс-релизе организаторов гонки.
Четвертый в истории современной России гоночный уик-энд "Королевских гонок" пройдет на автодроме в Сочи с 27 по 30 апреля текущего года.
Организаторы приготовили для фанатов автоспорта ряд акций, в частности, те, кто купит билеты любой категории до 20 февраля, получат десятипроцентную скидку. До 9 апреля получат 15-типроцентный дисконт те, кто уже посещал гонку на Sochi Autodrom в 2015 и 2016 годах.
Еще одно новшество — однодневный билет стоимостью около 34 долларов, однако он будет действителен только 28 апреля — в день свободных заездов.
Первая гонка в рамках чемпионата мира "Формулы-1" состоялась в Сочи 12 октября 2014 года, первым победителем Гран-при стал британец Льюис Хэмилтон на Mercedes. Он же пока является рекордсменом по числу побед в Сочи — он дважды выигрывал российский Гран-при. Еще одна победа — на счету бывшего партнера Хэмилтона по команде, чемпиона мира-2016 немца Нико Росберга.
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Организаторы предлагают различные скидки на покупку билетов на четвертую гонку на автодром в Сочи.
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