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Хомутовский принял решение не продлевать контракт с «Крумкачами»
19.01.2017 16:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер вратарей ФК «Крумкачы» Василий Хомутовский объявил о том, что не будет продлевать контракт с клубом.
«Благодарен «Крумкачами» за прекрасное время, ребятам – за отличное отношение к тренировкам и играм. Желаю клубу успехов», – сказал Хомутовский.
Напомним, 38-летний специалист в августе после ухода из минского «Динамо» стал тренером вратарей «воронов».
А после ухода Олега Дулуба с поста главного тренера клуба в тандеме с Яковом Залевским руководил «Крумкачами» до конца сезона.
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Тренер вратарей ФК «Крумкачы» Василий Хомутовский объявил о том, что не будет продлевать контракт с клубом.
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