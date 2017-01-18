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Хомутовский принял решение не продлевать контракт с «Крумкачами»

19.01.2017 16:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер вратарей ФК «Крумкачы» Василий Хомутовский объявил о том, что не будет продлевать контракт с клубом.

«Благодарен «Крумкачами» за прекрасное время, ребятам – за отличное отношение к тренировкам и играм. Желаю клубу успехов», – сказал Хомутовский.

Напомним, 38-летний специалист в августе после ухода из минского «Динамо» стал тренером вратарей «воронов».

А после ухода Олега Дулуба с поста главного тренера клуба в тандеме с Яковом Залевским руководил «Крумкачами» до конца сезона.

 
 
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Тренер вратарей ФК «Крумкачы» Василий Хомутовский объявил о том, что не будет продлевать контракт с клубом.

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