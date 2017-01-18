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КХЛ. Минское «Динамо» в матче с Ригой заработало 48 минут штрафа, 5 удалений – за игру высоко поднятой клюшкой
19.01.2017 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
В мате регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» уступило рижским одноклубникам (1:3).
Отметим, за удар клюшкой до конца матча во втором периоде был
Добавим, что всего в игре минчане заработали 5 удалений с формулировкой «за игру высоко поднятой клюшкой»: Кирилл Готовец, Александр Павлович, Андрей Степанов, Марк-Андре Граньяни и Сергей Дрозд.
Всего на счету «зубров» 48 минут штрафа в игре и 8 у соперников.
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КХЛ. Минское «Динамо» в матче с Ригой заработало 48 минут штрафа, 5 удалений – за игру высоко поднятой клюшкой
В мате регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» уступило рижским одноклубникам (1:3).
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