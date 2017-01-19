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КХЛ. Матерухин избежал дисквалификации
20.01.2017 17:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Дисциплинарный комитет КХЛ не стал дисквалифицировать форварда минского «Динамо» Александра Матерухина, который был
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Динамо» (Минск) Александра Матерухина (№28) наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.14.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу», – говорится в сообщении КХЛ.
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Дисциплинарный комитет КХЛ не стал дисквалифицировать форварда минского «Динамо» Александра Матерухина, который был заработал матч-штраф в игре против рижского...
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