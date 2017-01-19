Дисциплинарный комитет КХЛ не стал дисквалифицировать форварда минского «Динамо» Александра Матерухина, который был заработал матч-штраф в игре против рижского «Динамо» (1:3).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Динамо» (Минск) Александра Матерухина (№28) наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.14.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу», – говорится в сообщении КХЛ.