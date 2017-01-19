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Комментатор ESPN отстранен от трансляций Australian Open за замечание о Винус Уильямс

20.01.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комментатор ESPN Даг Адлер извинился за сравнение Винус Уильямс с гориллой в телетрансляции ее матча Australian Open ранее на этой неделе.

По словам Адлера, он употребил не слово «gorilla» («горилла»), а созвучное «guerrilla» («партизан») для описания агрессивного игрового стиля семикратной чемпионки турниров «Большого шлема».

Стоит отметить, что для использованного Адлером словосочетания «guerrilla (gorilla) effect» его версия действительно выглядит более вероятной.

Тем не менее, ESPN в четверг отстранила Адлера от трансляций турнира, отметив, что он «должен был быть более осторожен в выборе слов».

 
 
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Комментатор ESPN Даг Адлер извинился за сравнение Винус Уильямс с гориллой в телетрансляции ее матча Australian Open ранее на этой неделе.

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