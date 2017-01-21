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«Челси» оторвался от 2-го места на 8 очков

22.01.2017 22:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 22-м туре чемпионата Англии на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» обыграл «Халл» (2:0).

Эта победа позволила лондонцам оторваться от своих преследователей. Теперь «Челси» опережает идущий на втором месте «Арсенал» на 8 очков, «Тоттенхэм» – на 9, «Ливерпуль» – на 10, «Манчестер Сити» – на 12, «Манчестер Юнайтед» – на 14.

Таблица АПЛ

 
 
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В 22-м туре чемпионата Англии на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» обыграл «Халл» (2:0).

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