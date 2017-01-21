﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Голден Стэйт» обыграл «Орландо», «Лейкерс» встретятся с «Далласом» и другие матчи. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Голден Стэйт» обыграл «Орландо», «Лейкерс» встретятся с «Далласом» и другие матчи

22.01.2017 22:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье, 22 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Орландо», «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся в гостях с «Далласом».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Голден Стэйт 98:118 (22:28, 28:22, 24:42, 24:26)
Дата проведения
22 января, 20.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Пэйтон (23 + 10 передач), Уотсон (12), Вучевич (12), Ибака (10), Гордон (8)  старт; Грин (12), Бийомбо (12 + 14 подборов), Хезонья (7), Э. Браун (2), Огастин (0), Рудеж (0).
Голден Стэйт
Карри (27 + 6 передач), Томпсон (21), Дюрэнт (15 + 10 подборов + 6 передач), Пачулия (14), Грин (6 + 10 подборов)  старт; МакГи (13), Маккоу (10), Кларк (7), Игудала (5), МакАду (0), Луни (0), Джонс (0).

 

Даллас – Лейкерс
Дата проведения
22 января, 23.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

 

Торонто – Финикс
Дата проведения
23 января, 02.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Превью

 

Миннесота – Денвер
Дата проведения
23 января, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью

 

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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В воскресенье, 22 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Орландо», «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся в гостях с...

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