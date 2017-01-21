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НБА. Регулярный чемпионат. «Голден Стэйт» обыграл «Орландо», «Лейкерс» встретятся с «Далласом» и другие матчи
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В воскресенье, 22 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Орландо», «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся в гостях с «Далласом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
22 января, 20.00, «Amway Center»
- Орландо
-
Пэйтон (23 + 10 передач),
Уотсон (12),
Вучевич (12),
Ибака (10),
Гордон (8) старт;
Грин (12),
Бийомбо (12 + 14 подборов),
Хезонья (7),
Э. Браун (2),
Огастин (0),
Рудеж (0).
- Голден Стэйт
-
Карри (27 + 6 передач),
Томпсон (21),
Дюрэнт (15 + 10 подборов + 6 передач),
Пачулия (14),
Грин (6 + 10 подборов) старт;
МакГи (13),
Маккоу (10),
Кларк (7),
Игудала (5),
МакАду (0),
Луни (0),
Джонс (0).
Таблица НБА
Статистика НБА
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В воскресенье, 22 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Орландо», «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся в гостях с...
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