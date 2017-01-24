Евролига. ЦСКА проиграл в гостях «Жальгирису», 21 очко Параховского не помогло УНИКСу в матче с «Фенербахче» и другие матчи
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Во вторник, 24 января, в рамках 19-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС примет финалиста минувшего розыгрыша турецкий «Фенербахче». Действующий обладатель трофея московский ЦСКА в гостях сыграет с каунасским «Жальгирисом».
Евролига
Регулярный чемпионат
Дата проведения
24 января, 19.00,
«Баскет-холл»
УНИКС
,
(21 + 9 подборов) Параховский (11),
Лэнгфорд (9),
Столл (6),
Кларк (3) Каймакоглу старт;
(16),
Джонсон (8),
Антипов (5),
Панин (2),
Уильямс (0). Воронов
Фенербахче
(18),
Датоме (16 + 7 передач),
Богданович (15),
Веселы (7),
Антич (4) Диксон старт;
(12 + 6 передач),
Слукас (8),
Наннэлли (4),
Дювериоглу (2),
Калинич (0). Беннетт
Дата проведения
24 января, 20.00,
«Абди Ипекчи Арена»
Галатасарай
(16),
Мицов (16),
Плайсс (10 + 6 передач),
Шилб (8 + 12 передач),
Гюлер (0) Кексал старт;
(21),
Диблер (18),
Тайус (8 + 6 передач),
Фитипальдо (5). Дэй
Маккаби FOX
(22),
Гаудлок (8 + 8 подборов),
Айверсон (6 + 7 подборов),
Смит (5),
Радд (4) Мекель старт;
(12),
Уимс (4),
Пнини (2),
Охайон (0),
Сили (0),
Ландесберг (0). Александер
Дата проведения
24 января, 21.00,
«Жальгирис арена»
Жальгирис
(21),
Пангос (12),
Лима (11),
Янкунас (10 + 10 передач + 5 потерь),
Вестерманн (9) Улановас старт;
(9),
Мотум (5),
Милакнис (2),
Лекавичюс (0),
Сейбутис (0). Каваляускас
ЦСКА Москва
(9),
Воронцевич (8 + 8 передач),
Джексон (6),
Хайнс (5),
Д.Кулагин (0) Курбанов старт;
(15 + 7 подборов),
Огастин (11),
Де Коло (11),
Хиггинс (9),
Хряпа (0). Фридзон
Дата проведения
24 января, 21.45,
«Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Панатинаикос
(14 + 11 подборов),
Буруссис (8),
Фелдэйн (7),
Гэбриэл (5),
Калатес (2) Джентиле старт;
(13),
Риверс (10),
Джеймс (10),
Синглтон (2),
Паппас (0). Николс
Барселона
(12 + 8 потерь),
Райс (11),
Доэллмэн (5),
Наварро (5),
Клавер (4 + 10 подборов) Томич старт;
(10),
Копонен (10),
Фаверани (8),
Везенков (0),
Ренфро (0). Перпероглу
Дата проведения
24 января, 23.30,
«Фернандо Буэса Арена»
Баскония
(16),
Ларкин (7),
Ханга (5),
Блажич (5),
Фойгтманн (2) Барньяни старт;
(12),
Тилли (9),
Бобуа (6),
Лапровиттола (3),
Седекерскис (2),
Бадингер (2),
Диоп (0). Лус
Црвена Звезда
(23),
Симонович (18 + 12 передач),
Йович (11),
Кузмич (5),
Дженкинс (4) Митрович старт;
(9),
Уолтерс (6),
Бьелица (5),
Лазич (4),
Томпсон (2),
Гудурич (0). Добрич
Положение команд: ЦСКА Россия – 14-4, Реал Испания – 13-5, Олимпиакос Греция – 13-5, Баскония Испания – 11-7, Фенербахче Турция – 11-7, Панатинаикос Греция – 10-8, Црвена Звезда Сербия – 10-8, Дарушафака Турция – 10-8, Барселона Испания – 8-10, Анадолу Эфес Турция – 8-10, УНИКС Россия – 7-11, Бамберг Германия – 7-11, Маккаби FOX Израиль – 6-12, Жальгирис Литва – 6-12, ЕА7 Милан Италия – 5-13, Галатасарай Турция – 5-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Во вторник, 24 января, в рамках 19-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС примет финалиста минувшего розыгрыша турецкий «Фенербахче».
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