﻿﻿ Евролига. ЦСКА проиграл в гостях «Жальгирису», 21 очко Параховского не помогло УНИКСу в матче с «Фенербахче» и другие матчи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Евролига. ЦСКА проиграл в гостях «Жальгирису», 21 очко Параховского не помогло УНИКСу в матче с «Фенербахче» и другие матчи

24.01.2017 23:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Во вторник, 24 января, в рамках 19-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС примет финалиста минувшего розыгрыша турецкий «Фенербахче». Действующий обладатель трофея московский ЦСКА в гостях сыграет с каунасским «Жальгирисом».

Евролига

Регулярный чемпионат

УНИКС Россия  –  Фенербахче Турция 81:86 (15:22, 19:17, 26:29, 21:18)
Дата проведения
24 января, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча
УНИКС
Параховский (21 + 9 подборов), Лэнгфорд (11), Столл (9), Кларк (6), Каймакоглу (3)  старт; Джонсон (16), Антипов (8), Панин (5), Уильямс (2), Воронов (0).
Фенербахче
Датоме (18), Богданович (16 + 7 передач), Веселы (15), Антич (7), Диксон (4)  старт; Слукас (12 + 6 передач), Наннэлли (8), Дювериоглу (4), Калинич (2), Беннетт (0).

Галатасарай Турция  –  Маккаби FOX Израиль 102:63 (20:16, 32:23, 20:13, 30:11)
Дата проведения
24 января, 20.00, «Абди Ипекчи Арена»
Онлайн матча
Галатасарай
Мицов (16), Плайсс (16), Шилб (10 + 6 передач), Гюлер (8 + 12 передач), Кексал (0)  старт; Диблер (21), Тайус (18), Фитипальдо (8 + 6 передач), Дэй (5).
Маккаби FOX
Гаудлок (22), Айверсон (8 + 8 подборов), Смит (6 + 7 подборов), Радд (5), Мекель (4)  старт; Уимс (12), Пнини (4), Охайон (2), Сили (0), Ландесберг (0), Александер (0).

Жальгирис Литва  –  ЦСКА Москва Россия 79:74 (20:20, 18:25, 19:16, 22:13)
Дата проведения
24 января, 21.00, «Жальгирис арена»
Онлайн матча
Жальгирис
Пангос (21), Лима (12), Янкунас (11), Вестерманн (10 + 10 передач + 5 потерь), Улановас (9)  старт; Мотум (9), Милакнис (5), Лекавичюс (2), Сейбутис (0), Каваляускас (0).
ЦСКА Москва
Воронцевич (9), Джексон (8 + 8 передач), Хайнс (6), Д.Кулагин (5), Курбанов (0)  старт; Огастин (15 + 7 подборов), Де Коло (11), Хиггинс (11), Хряпа (9), Фридзон (0).

Панатинаикос Греция  –  Барселона Испания 71:65 (15:13, 21:16, 18:17, 17:19)
Дата проведения
24 января, 21.45, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча
Панатинаикос
Буруссис (14 + 11 подборов), Фелдэйн (8), Гэбриэл (7), Калатес (5), Джентиле (2)  старт; Риверс (13), Джеймс (10), Синглтон (10), Паппас (2), Николс (0).
Барселона
Райс (12 + 8 потерь), Доэллмэн (11), Наварро (5), Клавер (5), Томич (4 + 10 подборов)  старт; Копонен (10), Фаверани (10), Везенков (8), Ренфро (0), Перпероглу (0).

Баскония Испания  –  Црвена Звезда Сербия 69:87 (15:25, 12:25, 22:20, 20:17)
Дата проведения
24 января, 23.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча
Баскония
Ларкин (16), Ханга (7), Блажич (5), Фойгтманн (5), Барньяни (2)  старт; Тилли (12), Бобуа (9), Лапровиттола (6), Седекерскис (3), Бадингер (2), Диоп (2), Лус (0).
Црвена Звезда
Симонович (23), Йович (18 + 12 передач), Кузмич (11), Дженкинс (5), Митрович (4)  старт; Уолтерс (9), Бьелица (6), Лазич (5), Томпсон (4), Гудурич (2), Добрич (0).

Положение команд: ЦСКА Россия – 14-4, Реал Испания – 13-5, Олимпиакос Греция – 13-5, Баскония Испания – 11-7, Фенербахче Турция – 11-7, Панатинаикос Греция – 10-8, Црвена Звезда Сербия – 10-8, Дарушафака Турция – 10-8, Барселона Испания – 8-10, Анадолу Эфес Турция – 8-10, УНИКС Россия – 7-11, Бамберг Германия – 7-11, Маккаби FOX Израиль – 6-12, Жальгирис Литва – 6-12, ЕА7 Милан Италия – 5-13, Галатасарай Турция – 5-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник, 24 января, в рамках 19-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС примет финалиста минувшего розыгрыша турецкий «Фенербахче».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Глеб: «Желание играть за сборную есть. Если новый тренер будет рассчитывать на меня, то я – за»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика