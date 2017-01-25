Два уголовных дела коррупционной направленности возбуждено Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении бывших работников «Барановичей».

Как сообщает источник со ссылкой на заместителя начальника структуры Святослава Бормотина, 9 января было возмуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя «Барановичей», покинувшего пост минувшим летом, по ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Как сообщил Бормоткин, следствием было установлено, что бывший председатель клуба дважды в течение 2015 года незаконно получал денежные премии.

Премии начисляла главный бухгалтер клуба по распоряжению самого председателя, также ныне в клубе не работающая. В отношении ее также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере).

По информации заместителя начальника Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета Валерия Дежко, подозреваемая начисляла себе денежные выплаты, на которые не имела права. Таким образом она получала деньги на питание, незаслуженные премии, командировочные расходы и так далее. Таким образом, бывший главный бухгалтер «Барановичей» незаконно получила более 50 миллионов неденоминированных рублей.

Отмечается, что следователи не исключают, что в этих уголовных делах будут и другие эпизоды: в «Барановичах» пройдет всесторонняя финансовая проверка. Проводятся другие необходимые следственные действия.

Сообщается, что финансовые нарушения в деятельности «Барановичей» были выявлены специалистами финансового отдела Барановичского горисполкома.