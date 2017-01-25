Экс-тренер «Шахтера» Андрей Гусов назвал одну из причин неудачного выступления клуба в кубке.

– Жаль, но в Италии не все сумели показать себя с лучшей стороны. В составе «Шахтера» есть человек, из-за ошибок которого мы проиграли и матчи в Континентальном кубке, и уступили «Юности» в полуфинале Кубка Салея. Этот парень систематически в ответственных матчах допускал грубейшие ошибки. Называть его фамилию я бы не хотел.

- Думаете, он делал это умышленно?

– Ни в коем случае. Возможно, человек просто волновался в моментах, когда ответственность была очень высокой. Его просто трясло. Он ошибался в нехарактерных для себя ситуациях.

Еще раз повторюсь, играли мы хорошо. Да, были проблемы с реализацией. Это бич «Шахтера», вопрос к мастерству игроков. Но, поймите, очень сложно научить хоккеиста забрасывать много, когда он по призванию не голеадор. Как, к примеру, Месси или Роналду в футболе, Мозякин – в хоккее. У этих ребят чувство гола в крови. Если бы такой хоккеист появился в , он бы надолго не задержался. Его бы сразу забрали в «Динамо» или в другие клубы КХЛ, – сказал Гусов.