﻿ Андрей Гусов: «В составе «Шахтера» есть человек, из-за ошибок которого проиграли и матчи в Континентальном кубке, и уступили «Юности» в полуфинале Кубка Салея». 21.by
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Андрей Гусов: «В составе «Шахтера» есть человек, из-за ошибок которого проиграли и матчи в Континентальном кубке, и уступили «Юности» в полуфинале Кубка Салея»

26.01.2017 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-тренер «Шахтера» Андрей Гусов назвал одну из причин неудачного выступления клуба в Континентальном кубке.

– Жаль, но в Италии не все сумели показать себя с лучшей стороны. В составе «Шахтера» есть человек, из-за ошибок которого мы проиграли и матчи в Континентальном кубке, и уступили «Юности» в полуфинале Кубка Салея. Этот парень систематически в ответственных матчах допускал грубейшие ошибки. Называть его фамилию я бы не хотел.

- Думаете, он делал это умышленно?

– Ни в коем случае. Возможно, человек просто волновался в моментах, когда ответственность была очень высокой. Его просто трясло. Он ошибался в нехарактерных для себя ситуациях.

Еще раз повторюсь, играли мы хорошо. Да, были проблемы с реализацией. Это бич «Шахтера», вопрос к мастерству игроков. Но, поймите, очень сложно научить хоккеиста забрасывать много, когда он по призванию не голеадор. Как, к примеру, Месси или Роналду в футболе, Мозякин – в хоккее. У этих ребят чувство гола в крови. Если бы такой хоккеист появился в Солигорске, он бы надолго не задержался. Его бы сразу забрали в «Динамо» или в другие клубы КХЛ, – сказал Гусов.

Андрей Гусов: «Знал, что интересы Цыплакова лоббируют, и знал, кто это делает. Но не понимаю, зачем Володе это было нужно»

 
 
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Экс-тренер «Шахтера» Андрей Гусов назвал одну из причин неудачного выступления клуба в Континентальном кубке.

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