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Дурнов сменил Гагиева на посту первого заместителя министра спорта и туризма
27.01.2017 16:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
В пятницу 27 января президент Беларуси Александр Лукашенко принял кадровые решения.
В частности, должность первого заместителя министра спорта и туризма занял Вячеслав Дурнов.
Он сменил на ней Александра Гагиева.
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В пятницу 27 января президент Беларуси Александр Лукашенко принял кадровые решения.
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