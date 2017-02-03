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Виталий Жуковский: «У «Ислочи» сейчас непростая ситуация, рисковать с выбором игроков мы не можем»

04.02.2017 21:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский в беседе с корреспондентом pressball.by Николаем Ивановым после победы его команды над дублирующим составом БАТЭ (4:0) в товарищеском матче рассказал, что на просмотр в команду ожидается приезд иностранных молодых игроков.

- На просмотр ожидается группа игроков. Назовете имена?

– Приедут молодые ребята с ближнего зарубежья. Может, выберем кого-нибудь на будущее. У «Ислочи» сейчас непростая ситуация, рисковать с выбором игроков мы не можем. Будем смотреть, возможно, подпишем кого-нибудь не сейчас, а после первого круга, или уже в следующем сезоне. Но задача просмотреть молодежь имеется. 7-го числа ожидается приезд потенциальных новичков, а уже 8-го играем со «Смолевичами». У них будет три дня для того, чтобы проявить себя. После этого будем решать вопрос по каждому.

- На какие позиции требуется усиление?

– На все. Приедут игроки на все позиции, – сказал Жуковский.

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский в беседе с корреспондентом pressball.by Николаем Ивановым после победы его команды над дублирующим составом БАТЭ (4:0) в...

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