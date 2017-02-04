Отец Павла Савицкого Олег рассказал о ситуации с возможным трансфером сына.

- Как настроение сына?

– Нормальное настроение. А чего ему грустить?

- Сорвался переход в Россию, о котором говорилось в декабре.

– Во-первых, еще ничего не ясно. А во-вторых, если Павел останется, то будет играть за родной клуб. Не вижу смысла ему переживать. Не все ведь зависит от сына. Да, было много вариантов, но все упиралось в деньги. Руководители клуба стоят на своем. Они определили сумму компенсации за Павла, уменьшать ее не собираются. Из-за этого многие команды брали паузу. Просто клуб хочет заработать. На это он имеет полное право.

- Говорят, сумма компенсации достаточно внушительная.

– Я бы не сказал, что она такая огромная. Это не 600 тысяч долларов, о которых писали раньше. Сумма намного скромнее.

- А как отец вы чего хотите?

– Хочу, чтобы он перешел в более солидную команду. Но по-человечески я понимаю «Неман». Эта команда многое значит и для меня, и для Павла. «Кидать» клуб нельзя. Сын это понимает. Мы не стремимся уйти бесплатно. Хотим, чтобы «Неман» тоже получил деньги.

- Какие команды интересуются Павлом?

– Были варианты с турецкими, израильскими клубами. Сейчас Павлом интересуется «Заря». Переговоры с этой командой еще ведутся. К сыну продолжает проявлять интерес клуб из РФПЛ (по нашей информации, хавбеком интересуются «Анжи» и «Рубин» – Tribuna.com). Озвучивать название команды не стану, но есть возможность, что этот клуб выкупит права на Пашу. Что касается белорусских команд, им интересовался «Шахтер». Клуб предлагал очень хорошие деньги, но «Неман» не согласился. Хотя сам Павел был не против переехать в Солигорск, – сказал Олег Савицкий.