Нападающий минского «Динамо» Глеб Рассадкин тренируется с дублирующим составом команды.

Напомним, форвард не полетел на первый сбор минчан в Турцию.

О том, где продолжит карьеру футболист – не сообщается.

Ранее главный тренер «Динамо» Сергей Боровский сообщал о том, то Рассадкину было предложение пойти на снижение условий контракта.

Сергей Боровский: «Быкову и Рассадкину предложили пойти на снижение условий. Артем согласился, а Рассадкин хочет, видимо, чего-то другого»