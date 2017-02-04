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Рассадкин тренируется с дублем минского «Динамо»

05.02.2017 10:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий минского «Динамо» Глеб Рассадкин тренируется с дублирующим составом команды.

Напомним, форвард не полетел на первый сбор минчан в Турцию.

О том, где продолжит карьеру футболист – не сообщается.

Ранее главный тренер «Динамо» Сергей Боровский сообщал о том, то Рассадкину было предложение пойти на снижение условий контракта.

Сергей Боровский: «Быкову и Рассадкину предложили пойти на снижение условий. Артем согласился, а Рассадкин хочет, видимо, чего-то другого»

 
 
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Нападающий минского «Динамо» Глеб Рассадкин тренируется с дублирующим составом команды.

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