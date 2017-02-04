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Рассадкин тренируется с дублем минского «Динамо»
05.02.2017 10:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Глеб Рассадкин тренируется с дублирующим составом команды.
Напомним, форвард
О том, где продолжит карьеру футболист – не сообщается.
Ранее главный тренер «Динамо» Сергей Боровский сообщал о том, то Рассадкину было предложение пойти на снижение условий контракта.
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Нападающий минского «Динамо» Глеб Рассадкин тренируется с дублирующим составом команды.
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