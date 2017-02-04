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НБА. «Кливленд» победил на выезде «Нью-Йорк», «Сакраменто» в овертайме одолел «Голден Стэйт» и другие результаты
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Сегодня, 4 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» ЛеБрона Джеймса сыграет на выезде с «Нью-Йорком», «Сакраменто» примет «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
5 февраля, 03.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
-
Уолл (24 + 13 передач + 5 перехватов),
М-ф Моррис (18),
Бил (12),
Портер (12 + 9 подборов),
Гортат (12 + 17 подборов) старт;
Убре (10),
Смит (9),
Берк (4),
Саторански (4).
- Новый Орлеан
-
Дэвис (25 + 10 подборов),
Джонс (15),
Холидэй (13 + 10 подборов + 8 передач + 6 потерь),
Хилл (7),
Хилд (6) старт;
Эванс (15),
Каннингем (5),
Гэллоуэй (3),
Мур (2),
Мотеюнас (0).
- Дата проведения
-
5 февраля, 03.00, «Philips Arena»
- Атланта
-
Хардуэй (21),
Миллсэп (21),
Шредер (17 + 10 передач),
Ховард (11 + 13 подборов),
Бэйзмор (8) старт;
Дилэйни (12),
Хамфрис (6),
Данливи (5),
Принс (5),
Мускала (5),
Скотт (2),
Паттерсон (0),
Бембри (0).
- Орландо
-
Гордон (16),
Пэйтон (12),
Фурнье (9),
Вучевич (8 + 7 подборов),
Ибака (5) старт;
Грин (12),
Огастин (8),
Уотсон (8),
Хезонья (4),
Бийомбо (4),
Рудеж (0).
- Дата проведения
-
5 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
-
Джордж (21),
Аллен (18 + 11 подборов),
Тиг (13 + 7 передач),
Майлз (13),
Тернер (13) старт;
Джефферсон (13),
Брукс (5),
Робинсон (4),
Эллис (3),
Ньянг (2),
Янг (0),
Кристмас (0).
- Детройт
-
М-с Моррис (19),
Луэр (14 + 7 подборов),
Драммонд (13 + 9 подборов + 6 потерь),
Джексон (7),
Колдуэлл-Поуп (4) старт;
Харрис (8),
Буллок (6),
Джонсон (5),
Смит (4 + 6 передач),
Бэйнс (4).
- Дата проведения
-
5 февраля, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
-
Уайтсайд (30 + 20 подборов),
Уэйтерс (21 + 7 передач),
Драгич (16 + 8 передач),
Бэббит (8),
Макгрудер (0) старт;
Джонсон (16 + 6 передач),
Эллингтон (11),
Дж. Джонсон (10),
Уайт (5),
Хаслем (4),
Уильямс (2),
Рид (2).
- Филадельфия
-
Ильясова (21),
Хендерсон (12),
Макконнелл (11),
Стаускас (8 + 6 передач),
Ноэл (7 + 7 подборов) старт;
Холмс (12 + 9 подборов),
Родригес (10),
Луваву-Кабарро (9),
Рэндл (8),
Шарич (4).
- Дата проведения
-
5 февраля, 04.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
-
Дженнингс (23 + 10 передач),
Ли (17),
Энтони (17),
Порзингис (9 + 8 подборов),
Ноа (4) старт;
Эрнангомес (16),
Кузминскас (8),
О’Куинн (7),
Холидэй (3),
Бэйкер (0),
Вуячич (0).
- Кливленд
-
Джеймс (32 + 10 передач + 5 потерь),
Лав (23 + 16 подборов + 5 потерь),
Томпсон (12),
Лиггинс (5),
Шамперт (5 + 9 подборов) старт;
Фрай (14),
Корвер (11),
Джефферсон (5),
Фелдер (4).
- Дата проведения
-
5 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
-
Хэйворд (33 + 8 подборов),
Джордж Хилл (25),
Гобер (8 + 15 подборов),
Инглс (4 + 9 подборов),
Диао (0) старт;
Джонсон (18),
Экзам (11),
Беркс (3),
Фэйворс (2),
Лайлс (1).
- Шарлотт
-
Уокер (18 + 6 передач),
Марв. Уильямс (16 + 12 подборов),
Камински (15),
Батюм (11 + 6 передач),
Кидд-Гилкрист (7) старт;
Белинелли (13),
Лэмб (12),
Пламли (4 + 8 подборов),
Робертс (2),
Грэм (0).
- Дата проведения
-
5 февраля, 05.00, «US Airways Center»
- Финикс
-
Букер (31 + 5 потерь),
Крисс (27),
Бледсоу (13 + 6 передач + 6 потерь),
Уоррен (10 + 8 подборов),
Чендлер (5 + 13 подборов) старт;
Такер (13 + 7 перехватов),
Лень (6),
Барбоза (4),
Найт (2),
Уильямс (1),
Юлис (0),
Джонс (0),
Дадли (0).
- Милуоки
-
Адетокумбо (30 + 12 подборов + 6 передач + 4 блок-шота),
Паркер (18 + 9 подборов),
Хенсон (15 + 7 подборов),
Деллаведова (9),
Снелл (6) старт;
Телетович (19),
Брогдон (13 + 8 передач),
Монро (13),
Терри (8),
Бизли (6),
Вон (0),
Мэйкер (0).
- Дата проведения
-
5 февраля, 05.00, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
-
Ленард (19),
Паркер (18),
Олдридж (12),
Дедмон (7),
Грин (5) старт;
Симмонс (18),
Джинобили (18),
Миллс (10),
Бертанс (7),
Мюррей (4),
Энтони (2),
Ли (1),
Андерсон (0).
- Денвер
-
Йокич (11 + 5 потерь),
Чендлер (10 + 5 потерь),
Нельсон (8),
Харрис (8),
Фарид (4) старт;
Мюррэй (20),
Нуркич (9 + 8 подборов),
Мудиай (6),
Бартон (6),
Бизли (5),
О’Брайант (5),
Эрнангомес (5 + 7 подборов),
Миллер (0).
- Дата проведения
-
5 февраля, 05.00, «Target Center»
- Миннесота
-
Таунс (27 + 16 подборов),
Уиггинс (23),
Рубио (14 + 6 передач),
Раш (5),
Дженг (2 + 13 подборов) старт;
Мухаммад (11),
Джонс (10 + 6 передач),
Бьелица (7),
Олдрич (0).
- Мемфис
-
Грин (29),
Конли (20 + 8 передач),
Эннис (13),
Рэндолф (9 + 10 подборов),
Харрисон (3) старт;
Картер (11),
Дэниелс (11),
Даглас (7 + 7 подборов),
Райт (4).
- Дата проведения
-
5 февраля, 06.30, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
-
Казинс (32 + 12 подборов + 9 передач + 7 потерь),
Коллисон (18),
Маклемор (10),
Аффлало (2),
Куфос (2) старт;
Коули-Стайн (14),
Барнс (11 + 14 подборов),
Толливер (11),
Лоусон (7),
Ричардсон (2).
- Голден Стэйт
-
Карри (35 + 9 передач),
Томпсон (26),
Грин (16 + 8 подборов + 6 передач + 6 потерь),
Дюрэнт (10 + 9 подборов + 5 блок-шотов),
МакГи (3) старт;
Ливингстон (8),
Луни (4),
Игудала (2),
МакАду (2),
Маккоу (0).
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Сегодня, 4 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» ЛеБрона Джеймса сыграет на выезде с «Нью-Йорком», «Сакраменто» примет «Голден Стэйт».
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