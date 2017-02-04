﻿﻿ НБА. «Кливленд» победил на выезде «Нью-Йорк», «Сакраменто» в овертайме одолел «Голден Стэйт» и другие результаты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

НБА. «Кливленд» победил на выезде «Нью-Йорк», «Сакраменто» в овертайме одолел «Голден Стэйт» и другие результаты

05.02.2017 07:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня, 4 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» ЛеБрона Джеймса сыграет на выезде с «Нью-Йорком», «Сакраменто» примет «Голден Стэйт».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Новый Орлеан 105:91 (24:18, 29:31, 27:34, 25:8)
Дата проведения
5 февраля, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
Уолл (24 + 13 передач + 5 перехватов), М-ф Моррис (18), Бил (12), Портер (12 + 9 подборов), Гортат (12 + 17 подборов)  старт; Убре (10), Смит (9), Берк (4), Саторански (4).
Новый Орлеан
Дэвис (25 + 10 подборов), Джонс (15), Холидэй (13 + 10 подборов + 8 передач + 6 потерь), Хилл (7), Хилд (6)  старт; Эванс (15), Каннингем (5), Гэллоуэй (3), Мур (2), Мотеюнас (0).

 

Атланта – Орландо 113:86 (35:24, 30:15, 26:26, 22:21)
Дата проведения
5 февраля, 03.00, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Хардуэй (21), Миллсэп (21), Шредер (17 + 10 передач), Ховард (11 + 13 подборов), Бэйзмор (8)  старт; Дилэйни (12), Хамфрис (6), Данливи (5), Принс (5), Мускала (5), Скотт (2), Паттерсон (0), Бембри (0).
Орландо
Гордон (16), Пэйтон (12), Фурнье (9), Вучевич (8 + 7 подборов), Ибака (5)  старт; Грин (12), Огастин (8), Уотсон (8), Хезонья (4), Бийомбо (4), Рудеж (0).

 

Индиана – Детройт 105:84 (30:32, 26:26, 26:14, 23:12)
Дата проведения
5 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика
Индиана
Джордж (21), Аллен (18 + 11 подборов), Тиг (13 + 7 передач), Майлз (13), Тернер (13)  старт; Джефферсон (13), Брукс (5), Робинсон (4), Эллис (3), Ньянг (2), Янг (0), Кристмас (0).
Детройт
М-с Моррис (19), Луэр (14 + 7 подборов), Драммонд (13 + 9 подборов + 6 потерь), Джексон (7), Колдуэлл-Поуп (4)  старт; Харрис (8), Буллок (6), Джонсон (5), Смит (4 + 6 передач), Бэйнс (4).

 

Майами – Филадельфия 125:102 (32:17, 32:35, 36:23, 25:27)
Дата проведения
5 февраля, 03.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика
Майами
Уайтсайд (30 + 20 подборов), Уэйтерс (21 + 7 передач), Драгич (16 + 8 передач), Бэббит (8), Макгрудер (0)  старт; Джонсон (16 + 6 передач), Эллингтон (11), Дж. Джонсон (10), Уайт (5), Хаслем (4), Уильямс (2), Рид (2).
Филадельфия
Ильясова (21), Хендерсон (12), Макконнелл (11), Стаускас (8 + 6 передач), Ноэл (7 + 7 подборов)  старт; Холмс (12 + 9 подборов), Родригес (10), Луваву-Кабарро (9), Рэндл (8), Шарич (4).

 

Нью-Йорк – Кливленд 104:111 (25:34, 20:30, 23:20, 36:27)
Дата проведения
5 февраля, 04.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
Дженнингс (23 + 10 передач), Ли (17), Энтони (17), Порзингис (9 + 8 подборов), Ноа (4)  старт; Эрнангомес (16), Кузминскас (8), О’Куинн (7), Холидэй (3), Бэйкер (0), Вуячич (0).
Кливленд
Джеймс (32 + 10 передач + 5 потерь), Лав (23 + 16 подборов + 5 потерь), Томпсон (12), Лиггинс (5), Шамперт (5 + 9 подборов)  старт; Фрай (14), Корвер (11), Джефферсон (5), Фелдер (4).

 

Юта – Шарлотт 105:98 (23:28, 29:16, 21:38, 32:16)
Дата проведения
5 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Статистика
Юта
Хэйворд (33 + 8 подборов), Джордж Хилл (25), Гобер (8 + 15 подборов), Инглс (4 + 9 подборов), Диао (0)  старт; Джонсон (18), Экзам (11), Беркс (3), Фэйворс (2), Лайлс (1).
Шарлотт
Уокер (18 + 6 передач), Марв. Уильямс (16 + 12 подборов), Камински (15), Батюм (11 + 6 передач), Кидд-Гилкрист (7)  старт; Белинелли (13), Лэмб (12), Пламли (4 + 8 подборов), Робертс (2), Грэм (0).

 

Финикс – Милуоки 112:137 (25:45, 41:29, 23:27, 23:36)
Дата проведения
5 февраля, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Статистика
Финикс
Букер (31 + 5 потерь), Крисс (27), Бледсоу (13 + 6 передач + 6 потерь), Уоррен (10 + 8 подборов), Чендлер (5 + 13 подборов)  старт; Такер (13 + 7 перехватов), Лень (6), Барбоза (4), Найт (2), Уильямс (1), Юлис (0), Джонс (0), Дадли (0).
Милуоки
Адетокумбо (30 + 12 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Паркер (18 + 9 подборов), Хенсон (15 + 7 подборов), Деллаведова (9), Снелл (6)  старт; Телетович (19), Брогдон (13 + 8 передач), Монро (13), Терри (8), Бизли (6), Вон (0), Мэйкер (0).

 

Сан-Антонио – Денвер 121:97 (30:27, 26:23, 35:22, 30:25)
Дата проведения
5 февраля, 05.00, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика
Сан-Антонио
Ленард (19), Паркер (18), Олдридж (12), Дедмон (7), Грин (5)  старт; Симмонс (18), Джинобили (18), Миллс (10), Бертанс (7), Мюррей (4), Энтони (2), Ли (1), Андерсон (0).
Денвер
Йокич (11 + 5 потерь), Чендлер (10 + 5 потерь), Нельсон (8), Харрис (8), Фарид (4)  старт; Мюррэй (20), Нуркич (9 + 8 подборов), Мудиай (6), Бартон (6), Бизли (5), О’Брайант (5), Эрнангомес (5 + 7 подборов), Миллер (0).

 

Миннесота – Мемфис 99:107 (31:15, 17:33, 19:21, 32:38)
Дата проведения
5 февраля, 05.00, «Target Center»
Онлайн матча Статистика
Миннесота
Таунс (27 + 16 подборов), Уиггинс (23), Рубио (14 + 6 передач), Раш (5), Дженг (2 + 13 подборов)  старт; Мухаммад (11), Джонс (10 + 6 передач), Бьелица (7), Олдрич (0).
Мемфис
Грин (29), Конли (20 + 8 передач), Эннис (13), Рэндолф (9 + 10 подборов), Харрисон (3)  старт; Картер (11), Дэниелс (11), Даглас (7 + 7 подборов), Райт (4).

 

Сакраменто – Голден Стэйт 109:106 OT (27:31, 29:25, 26:26, 16:16, 11:8)
Дата проведения
5 февраля, 06.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Статистика
Сакраменто
Казинс (32 + 12 подборов + 9 передач + 7 потерь), Коллисон (18), Маклемор (10), Аффлало (2), Куфос (2)  старт; Коули-Стайн (14), Барнс (11 + 14 подборов), Толливер (11), Лоусон (7), Ричардсон (2).
Голден Стэйт
Карри (35 + 9 передач), Томпсон (26), Грин (16 + 8 подборов + 6 передач + 6 потерь), Дюрэнт (10 + 9 подборов + 5 блок-шотов), МакГи (3)  старт; Ливингстон (8), Луни (4), Игудала (2), МакАду (2), Маккоу (0).
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 4 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» ЛеБрона Джеймса сыграет на выезде с «Нью-Йорком», «Сакраменто» примет «Голден Стэйт».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Отец Павла Савицкого: «Не сказал, что компенсация за Павла огромная. Это не 600 тысяч долларов, о которых писали раньше, сумма намного скромнее»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика