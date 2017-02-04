|
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Цмоки» принимают УНИКС
05.02.2017 11:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет на выезде с «Цмоки-Минском», ЦСКА примет на своем паркете «Автодор».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 13-1, Локомотив-Кубань – 12-2, Химки – 11-3, Зенит – 11-3, УНИКС – 10-4, ВЭФ – 7-6, Астана – 6-8, Енисей – 6-9, Автодор – 5-9, Нижний Новгород – 4-10, Калев – 3-11, Цмоки-Минск – 3-11, Парма – 0-14.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет на выезде с «Цмоки-Минском», ЦСКА примет на своем паркете «Автодор».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии