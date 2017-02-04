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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Цмоки» принимают УНИКС

05.02.2017 11:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет на выезде с «Цмоки-Минском», ЦСКА примет на своем паркете «Автодор».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Цмоки-Минск – УНИКС
Дата проведения
5 февраля, 17.00, «Минск-Арена»
Онлайн матча

 

Енисей – Парма
Дата проведения
5 февраля, 12.10, «Арена-Север»
Онлайн матча

 

Астана – Калев
Дата проведения
5 февраля, 13.00, «СК Велотрек»
Онлайн матча

 

ЦСКА Москва – Автодор
Дата проведения
5 февраля, 17.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
Онлайн матча

 

ВЭФ – Зенит
Дата проведения
5 февраля, 18.00, «Арена Рига»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 13-1, Локомотив-Кубань – 12-2, Химки – 11-3, Зенит – 11-3, УНИКС – 10-4, ВЭФ – 7-6, Астана – 6-8, Енисей – 6-9, Автодор – 5-9, Нижний Новгород – 4-10, Калев – 3-11, Цмоки-Минск – 3-11, Парма – 0-14.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет на выезде с «Цмоки-Минском», ЦСКА примет на своем паркете «Автодор».

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