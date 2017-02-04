18-летний американский полузащитник Коннор Пресли прибыл на просмотр в тренировочный лагерь брестского «Динамо».

Футболист родился 7 апреля 1998 года в Остине, штат Техас. В 2014 году присоединился к академии «Далласа», после чего принимал участие в тренировочных лагерях нескольких английских клубов, а также португальской «Бенфики».

Последним местом пребывания Пресли был лондонский «Тоттэнхем», с которым он не подписал контракт из-за непопадания под требования английской программы развития молодых талантов, так как не был заигран ни за одну из американских сборных.



