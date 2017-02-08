Как сообщили Tribuna.com в пресс-службе АБФФ, произошли изменения в комиссии по назначениям судей на матчи чемпионата Беларуси. Из состава комиссии оказались выведены Сергей Витушко и Виктор Шукан, а их места заняли Александр Черник и Вячеслав Быков. Также в новый состав комиссии по назначениям вошли Олег Чикун (председатель департамента судейства и инспектирования), Михаил Архипов, Алексей Маслов (секретарь).

Напомним, в сезоне-2016 комиссию по назначениям возглавлял Андрей Жуков, который был осужден за получение взяток при назначении судей . Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян утверждал, что исключает причастность иных членов комиссии по назначениям к манипуляциям с назначением судей.

Отметим, все члены комиссии по назначениям проходили свидетелями по делу Жукова и давали показания в суде. В ходе суда также стало известно, что первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян имел влияние на процесс назначения судей.

Напомним, на данный момент отстранены от судейства арбитры Андрей Сорока, Вадим Панченко, Андрей Диваков и Олег Мурашкевич. Как заявил Сафарьян на брифинге ХХ января вопрос о судьбе этих арбитров будет рассмотрен дисциплинарным комитетом в ближайшее время.

Позже стало известно , что пока не привлекаются к подготовке еще три арбитра: Игорь Крук, Виталий Севостьяник и Андрей Сладинский. По информации Tribuna.com, их отстранение также может быть связано с делом Жукова.

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