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Из состава комиссии по назначениям судей на матчи чемпионата Беларуси выведены Шукан и Витушко, введены – Быков и Черник
09.02.2017 14:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщили Tribuna.com в пресс-службе АБФФ, произошли изменения в комиссии по назначениям судей на матчи чемпионата Беларуси. Из состава комиссии оказались выведены Сергей Витушко и Виктор Шукан, а их места заняли Александр Черник и Вячеслав Быков. Также в новый состав комиссии по назначениям вошли Олег Чикун (председатель департамента судейства и инспектирования), Михаил Архипов, Алексей Маслов (секретарь).
Напомним, в сезоне-2016 комиссию по назначениям возглавлял Андрей Жуков, который был
Отметим, все члены комиссии по назначениям
Напомним, на данный момент отстранены от судейства арбитры Андрей Сорока, Вадим Панченко, Андрей Диваков и Олег Мурашкевич. Как заявил Сафарьян на брифинге ХХ января вопрос о судьбе этих арбитров
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Из состава комиссии по назначениям судей на матчи чемпионата Беларуси выведены Шукан и Витушко, введены – Быков и Черник
Как сообщили Tribuna.com в пресс-службе АБФФ, произошли изменения в комиссии по назначениям судей на матчи чемпионата Беларуси.
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