«Карпаты» могут лишиться профессионального статуса из-за разбирательств в суде общей юрисдикции со своим экс-игроком Владимиром Гудымой, сообщает Sport Arena.

Палата решения споров ФФУ ранее постановила львовскому клубу выплатить Гудыме долг по зарплате 70 тысяч долларов.

«Карпаты» не согласились с решением и подали иск в суд общей юрисдикции, что запрещено правилами ФИФА и УЕФА и может грозить Украине дисквалификацией всех профессиональных клубов и национальной сборной.

«Карпаты» выиграли дело, суд запретил ФФУ принимать какие-либо решения по делу Гудымы.

В ответ КДК ФФУ постановил «Карпатам» в течение 30 дней закрыть дело против бывшего игрока, иначе будет инициирован процесс лишения львовского клуба профессионального статуса.

Напомним, главным тренером клуба является белорусский специалист Олег Дулуб.