﻿ World indoor meeting. Торунь. Арзамасова финишировала 3-й в беге на 800 метров. 21.by
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World indoor meeting. Торунь. Арзамасова финишировала 3-й в беге на 800 метров

11.02.2017 10:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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World indoor meeting

Торунь

Женщины

800 метров

1. Йоанна Йозвик (Польша) – 1:59.29

2. Анита Хинриксдоттир (Исландия) – 2:01.56

3. Марина Арзамасова (Беларусь) – 2:03.17

Мужчины

Прыжки в высоту

1. Сильвестр Беднарек (Польша) – 2.27

2. Наото Тобе (Япония) – 2.20

3. Войцех Тайнер (Польша) – 2.15

8. Андрей Чурило (Беларусь) – 2.15

 
 
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