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World indoor meeting. Торунь. Арзамасова финишировала 3-й в беге на 800 метров
11.02.2017 10:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
World indoor meeting
Торунь
Женщины
800 метров
1. Йоанна Йозвик (Польша) – 1:59.29
2. Анита Хинриксдоттир (Исландия) – 2:01.56
3. Марина Арзамасова (Беларусь) – 2:03.17
Мужчины
Прыжки в высоту
1. Сильвестр Беднарек (Польша) – 2.27
2. Наото Тобе (Япония) – 2.20
3. Войцех Тайнер (Польша) – 2.15
8. Андрей Чурило (Беларусь) – 2.15
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World indoor meeting Торунь Женщины 800 метров 1.
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