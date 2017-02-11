Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился мнением о поражении от «Ливерпуля» (0:2).

«Ливерпуль» был лучше нас и полностью заслужил победу. Мы много ошибались в начале игры. Это сложно понять, я очень разочарован нашей игрой в первом тайме. Во втором тайме мы смогли выйти на уровень «Ливерпуля», но уже было поздно.

Вся команда сыграла плохо. Все дело в балансе, он сегодня был ужасен. Это так. Мы находимся на позиции, которой достигли сами. Но если мы продемонстрируем, как сегодня, что мы не можем играть под давлением на победу в АПЛ, будет сложно бороться за титул. В первые 45 минут вы увидели команду, которая не готова бороться за чемпионство.

Мне не на что жаловаться, мы не смогли выйти на тот же уровень интенсивности, что у «Ливерпуля». Да, в таблице мы набрали на одно очко больше них, но сегодня мы это не показали.

Нужно быть честными. Если мы хотим бороться за самые высокие места, такая игра, как в первом тайме, неприемлема. Нам нужно показывать больше, и мы будем бороться в топ-6», – сказал Почеттино.