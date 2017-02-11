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Карницкий покинул «Хапоэль»

12.02.2017 16:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Александр Карницкий расторг контракт с израильским «Хапоэлем» из Раананы.

Ранее сообщалось о том, что в сентября 2016 года футболист подписал трехлетний контракт с клубом. Сообщается, что такое решение принял клуб, освободив место в составе под другого иностранного футболиста.

За «Хапоэль» Карницкий провел 14 встре.

Статистику выступлений полузащитника смотрите здесь.

 
 
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Белорусский полузащитник Александр Карницкий расторг контракт с израильским «Хапоэлем» из Раананы.

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