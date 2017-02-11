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Теннис: белоруски выиграли парный матч в 1/4 Кубка федерации

12.02.2017 17:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 фев — Sputnik. Теннисистки Ольга Говорцова и Вера Лапко принесли Беларуси еще одну победу в четвертьфинале Кубка Федарации против команды Нидерландов, сообщает Sputnik.

Теннис: белоруски выиграли парный матч в 1/4 Кубка федерации
© Sputnik / Виктор Толочко
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В воскресенье на столичной "Чижовка-Арене" завершились матчи 1/4 финала Кубка Федерации. Последними на корт вышли Ольга Говорцова и Вера Лапко их соперницами стали Аранта Рус и Синди Бургер. Поединок завершился со счетом 6:4, 6:2.

Сегодня белорусская сборная одержала еще две победы: Александра Саснович взяла верх над Кики Бертенс (6:3, 6:4), а Арина Соболенко оказалась сильнее Михаэллы Крайчек (7:6 (7:5),6:4).

В субботу Саснович победила Крайчек (4:6,6:3, 6:2), Соболенко уступила Бертенс (6:3, 6:7, 4:6).

Таким образом сборная Беларуси обыграла Голландию  общим счетом 4:1 и впервые пробилась в полуфинал престижного турнира. Теперь в матче за выход в финал неофициального чемпионата мира среди женских команд сборная Беларуси 22-23 апреля будет соперничать с победителем матча Швейцария — Франция, который проходит в Женеве.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 12 фев — Sputnik. Теннисистки Ольга Говорцова и Вера Лапко принесли Беларуси еще одну победу в четвертьфинале Кубка Федарации против команды Нидерландов,...

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В матче Кубка федерации Беларусь выиграла у Голландии со счетом 4:1
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