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Лукашенко – Домрачевой: «Мы все с нетерпением ждали твоего возвращения на биатлонный Олимп»
12.02.2017 18:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил биатлонистку сборной Беларуси Дарью Домрачеву с завоеванием серебряной медали чемпионата мира в гонке преследования.
«Мы все с нетерпением ждали твоего возвращения на биатлонный Олимп, и ты оправдала надежды миллионов своих поклонников по всему миру, продемонстрировав яркое выступление на трассе Хохфильцена. Это очень важная победа не только для тебя самой, но и для всего белорусского спорта. Твои достижения – прекрасный пример сочетания активной жизненной позиции с выдающимися спортивными результатами», – говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Дарье Домрачевой и ее близким крепкого здоровья, счастья и успехов, отмечает БЕЛТА.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил биатлонистку сборной Беларуси Дарью Домрачеву с завоеванием серебряной медали чемпионата мира в гонке...
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