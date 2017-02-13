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Сергей Боровский: «Для Рассадкина и Карповича ищут варианты аренды или трудоустройства»

14.02.2017 18:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский по возвращении команды с первого турецкого сбора в интервью корреспонденту «Прессбола» Александру Добрияну рассказал о перспективах форварда Глеба Рассадкина, защитника Сергея Карповича и хавбека Артема Быкова.

– В Минске с дублем тренировались Рассадкин и Карпович. Каковы дальнейшие перспективы этих ребят?

– Для них ищут варианты аренды или трудоустройства, но окончательное решение будет принято после моего разговора с Гуренко.

– В этом году истекает срок контракта у Быкова. Намерены продлевать с Артемом сотрудничество, или дело завершится продажей, учитывая возникшую зимой конфликтную ситуацию с его зарплатой?

– Это решаю не я, а клубное руководство. Если меня спросят, выскажу свое мнение. В любом случае все будет зависеть от того, как Артем станет играть в чемпионате, – сказал Боровский.

Алим Селимов: «Хотел бы, чтобы Рассадкин остался в команде, но на данный момент у него очень большие запросы»

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский по возвращении команды с первого турецкого сбора в интервью корреспонденту «Прессбола» Александру Добрияну...

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