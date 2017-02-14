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Минское "Динамо" крупно выиграло у "Лады" и набрало рекордное количество очков за всю историю выступления в КХЛ
14.02.2017 21:51 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 14 февраля. Третью победу подряд одержало минское "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге. 14 февраля на своей площадке белорусская команда крупно выиграла у одного из аутсайдеров Восточной конференции тольяттинской "Лады" — 8:3 (2:2, 4:1, 2:0) и впервые в своей истории набрала больше 100 очков в регулярном чемпионате.
Шайбы забросили:
у хозяев — Аарон Палушай (10.55, в большинстве, ассистенты — Сергей Костицын, Марк-Андре Граньяни; 27.27, Роб Клинкхаммер), Илья Шинкевич (16.17, Марк-Андре Граньяни, Александр Матерухин), Евгений Лисовец (32.45, Сергей Костицын, Кирилл Готовец), Роб Клинкхаммер (38.50, Александр Матерухин; 39.51, в большинстве, Александр Кулаков, Марк-Андре Граньяни), Фредрик Петтерссон (46.31, в большинстве, Марк-Андре Граньяни; 46.49, в большинстве, Александр Кулаков, Марк-Андре Граньяни);
у гостей — Андрей Иванов (16.49, Кристапс Сотниекс, Александр Бумагин; 19.12, Никита Филатов), Семен Валуйский (35.18, Василий Стрельцов).
Штрафное время: 25 — 17 (Дрозд, 3.11, Кулаков, 12.38, Матерухин, 21.04, Петтерссон, 24.55 (10 мин), Стась, 46.39 (5 мин), Палушай, 48.55, Лисовец, 59.37 — Аронсон, 8.49, Корягин, 9.34, Рыбин, 25.18, Костромитин, 39.27, Зернов, 45.59, Маленьких, 46.39 (2+5 мин)).
После 58 матчей белорусский клуб со 103 очками занимает 6-е место среди 14 команд Западной конференции (27 побед в основное время, 4 — в овертайме, 5 — по буллитам, 18 поражений в основное время, 2 — в овертайме, 2 — по буллитам, разница шайб 166-145). На пятой строчке нижегородское "Торпедо" (104 очка, 58 игр), на четвертой — московское "Динамо" (107 очков, 58 игр), на третьей — ярославский "Локомотив" (также 107 очков, 58 игр).
Бомбардиры (гол+пас): Эллисон — 47 (16+31), Клинкхаммер — 38 (21+17), Матерухин — 37 (22+15), Граньяни — 37 (4+33), Степанов — 29 (15+14), С.Костицын — 25 (4+21), Павлович — 19 (10+9), Лисовец — 19 (7+12), Ковыршин — 17 (7+10), Петтерссон — 15 (6+9), Кулаков — 15 (5+10), Палушай — 10 (7+3), Комаров — 10 (6+4), Шинкевич — 9 (5+4), Бэйлен — 9 (4+5), Стась — 9 (3+6), Гаврус — 8 (5+3), Граборенко — 8 (2+6), Лингле — 8 (0+8), Дрозд — 7 (1+6), Китаров — 6 (2+4), Готовец — 6 (1+5), Коробов — 5 (2+3), Амброжейчик — 4 (3+1), Устиненко — 4 (1+3), Краичек, Хенкель — по 4 (0+4), Волков, Скривенс — по 3 (0+3), Мицкевич — 2 (1+1), Карабань, Улльстрём — по 1 (0+1).
Заключительные два матча регулярного чемпионата динамовцы также проведут дома: 16 февраля — с нижнекамским "Нефтехимиком", 18-го — с казанским "Ак Барсом". При любом исходе встреч они не опустятся ниже шестого места.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минское "Динамо" крупно выиграло у "Лады" и набрало рекордное количество очков за всю историю выступления в КХЛ
Минск, 14 февраля. Третью победу подряд одержало минское "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге. 14 февраля на своей площадке белорусская команда крупно выиграла...
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