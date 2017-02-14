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Владимир Бережков: «Не ожидал получить от Ходасевича упрек в распространении «шума» и «пыли»
15.02.2017 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор Департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков прокомментировал материал Николая Ходасевича о телеканале «БК-Сетанта».
– Новости распространяются очень быстро, если их распространять. Всегда с уважением относился и отношусь к распространителям, производителям и т.п. Сам такой, из таких, если быть точнее. «Трибуна» и Щирый Тарас соврать не дадут: тишину вокруг проекта сохранял я старательно. И
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Директор Департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков прокомментировал материал Николая Ходасевича о телеканале «БК-Сетанта».
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