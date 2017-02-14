Директор Департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков прокомментировал материал Николая Ходасевича о телеканале «БК-Сетанта».

– Новости распространяются очень быстро, если их распространять. Всегда с уважением относился и отношусь к распространителям, производителям и т.п. Сам такой, из таких, если быть точнее. «Трибуна» и Щирый Тарас соврать не дадут: тишину вокруг проекта сохранял я старательно. И интервью откладывал, и исполком за закрытыми дверями прошел без комментариев. Но вот на правах председателя заседания Совета футбольных клубов высшей лиги 10 февраля зачем-то поставил на голосование вопрос о том, чтобы впустить находящихся за дверями журналистов в зал. Не люблю, когда подслушивают, лучше, когда слушают. И сам всегда с удовольствием читаю и слушаю многих, в том числе яркого, неординарного и неравнодушного Николая Ходасевича. Разве что не ожидал получить упрек от Коли в распространении «шума» и «пыли». Логично, что «там, где годами ничего не происходит», пыль слоями. Но вот если открыть даже не форточку–дверь, кому дышать тяжелее? Шуми, Николай! Даже пылИ иногда – всем нам, уверен дышать будет легче! По крайней мере, чаще будем ловить свежий воздух, – написал Бережков на своей странице в Facebook.

С кондачка. Чего не стоит ждать от нового канала, который будет показывать белорусский футбол