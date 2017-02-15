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ФИФА поддержит заявку 2-4 стран на совместное проведение ЧМ-2026

16.02.2017 14:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что ЧМ-2026 года могут принять несколько стран.

«ФИФА будет поощрять заявки на совместное проведение мирового первенства. Нам нужно показать, что мы разумны, что мы думаем о стабильности и долгосрочной перспективе.

Две, три, четыре страны могут представить совместную заявку, где от каждой страны будет по 3-5 стадионов. Мы поощрим такой проект», – сказал Инфантино

 

 
 
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Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что ЧМ-2026 года могут принять несколько стран.

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