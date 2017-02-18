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«Прессбол»: Криушенко может возглавить сборную Беларуси

19.02.2017 11:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По сведениям «Прессбола», Игорь Криушенко может стать главным тренером национальной сборной Беларуси.

Сообщается, что его кандидатура будет представлена в конце февраля исполкому БФФ для утверждения. Ныне Криушенко находится с жодинским «Торпедо-БелАЗом» на сборе в Турции, который продлится до 1 марта.

Сам Криушенко от комментариев на тему сборной отказался.

Отметим, национальной команде в марте предстоят два матча. 25 марта — отборочный поединок ЧМ-2018 со шведами в Стокгольме. 28 марта — товарищеская встреча с македонцами в Скопье.

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По сведениям «Прессбола», Игорь Криушенко может стать главным тренером национальной сборной Беларуси.

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