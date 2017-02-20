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Антон Амельченко: «В прошлом году Булыга пригласил в «Белшину» многих белорусских ребят»

21.02.2017 09:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь «Крумкачоў» Антон Амельченко рассказал о том, как в прошлом году переходил в «Белшину».

– Во время переговоров Новиков сумел произвести на тебя впечатление?

– Честно говоря, я не общался с ним. Меня позвал в команду Виталий Булыга. В тот момент я находился на просмотре в «Анжи», начались переписываться с ним в вайбере. Булыга сказал: «Если что-то не получится в Махачкале, приезжай в Бобруйск». Он говорил много интересного о проекте. В общем, заинтересовал меня. Именно Виталий пригласил в «Белшину» многих белорусских ребят. Он, в отличие от российских инвесторов, хорошо знает многих белорусских футболистов.

С Новиковым и другими инвесторами я познакомился только на сборе «Белшины» в Турции. Они говорили, что все будет хорошо, но на деле все вышло наоборот. Хотя сразу все действительно было неплохо. Сборы в Турции были организованы на высшем уровне. Мы хорошо смотрелись в спаррингах против российских и казахстанских команд. Просматривался игровой рисунок, но как только начались официальные матчи, все куда-то исчезло.

Если говорить честно, мне просто стыдно за все, что произошло в «Белшине». В первую очередь стыдно перед собой за непонятную игру. Наверное, болельщики в Бобруйске до сих пор ненавидят инвесторов и футболистов, игравших в той команде. Их можно понять, ведь в 2015-м «Белшина» заняла четвертое место в чемпионате, а уже через год вылетела в первую лигу. Что тут сказать? Могу только попросить прощения у местных болельщиков, – сказал Амельченко.

Антон Амельченко: «Подумывал о завершении карьеры, все-таки полоса моих неудач чересчур затянулась»

 
 
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Вратарь «Крумкачоў» Антон Амельченко рассказал о том, как в прошлом году переходил в «Белшину».

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