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Экстралига. Только у «Гомеля» и «Немана» средняя посещаемость в регулярном сезоне более 1000 зрителей

22.02.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Гомель» стал самой посещаемой командой по итогам регулярного сезона экстралиги.

В среднем, на матчи подопечных Олега Хмыля приходило 1383 зрителя.

Следом по данному показателю расположились: «Неман» (1376), «Юность» (889), «Шахтер» (830), «Металлург» (664), «Витебск» (524).

Меньше всего зрителей находилось на матчах «Беларусь U-20» (104). Остальные команды с низким болельщицким интересом расположились так: «Лида» (212), «Брест» (239), «Химик» (378), «Могилев» (507) и «Динамо-Молодечно» (509).

Посещаемость экстралиги упала на 16 процентов, установлен антирекорд за последние 9 сезонов

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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«Гомель» стал самой посещаемой командой по итогам регулярного сезона экстралиги.

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