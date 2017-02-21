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Экстралига. Только у «Гомеля» и «Немана» средняя посещаемость в регулярном сезоне более 1000 зрителей
22.02.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Гомель» стал самой посещаемой командой по итогам регулярного сезона экстралиги.
В среднем, на матчи подопечных Олега Хмыля приходило 1383 зрителя.
Следом по данному показателю расположились: «Неман» (1376), «Юность» (889), «Шахтер» (830), «Металлург» (664), «Витебск» (524).
Меньше всего зрителей находилось на матчах «Беларусь U-20» (104). Остальные команды с низким болельщицким интересом расположились так: «Лида» (212), «Брест» (239), «Химик» (378), «Могилев» (507) и «Динамо-Молодечно» (509).
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Экстралига. Только у «Гомеля» и «Немана» средняя посещаемость в регулярном сезоне более 1000 зрителей
«Гомель» стал самой посещаемой командой по итогам регулярного сезона экстралиги.
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