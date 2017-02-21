﻿ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ювентус» встретится с «Порту», «Севилья» принимает «Лестер». 21.by
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Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ювентус» встретится с «Порту», «Севилья» принимает «Лестер»

22.02.2017 11:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» примет на своем поле «Ювентус», а «Лестер» встретится с «Севильей».

Лига чемпионов

1/8 финала

Первые матчи

Порту Португалия – Ювентус Италия
Дата проведения
22 февраля, 22.45, «Драгау»
превью матча онлайн статистика
Севилья Испания – Лестер Англия
Дата проведения
22 февраля, 22.45, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица ЛЧ

Статистика ЛЧ

 
 
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В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» примет на своем поле «Ювентус», а «Лестер» встретится с «Севильей».

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