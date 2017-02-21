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Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ювентус» встретится с «Порту», «Севилья» принимает «Лестер»
22.02.2017 11:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» примет на своем поле «Ювентус», а «Лестер» встретится с «Севильей».
Лига чемпионов
1/8 финала
Первые матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» примет на своем поле «Ювентус», а «Лестер» встретится с «Севильей».
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